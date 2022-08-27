مهجة القدس: الأسير يوسف حمدان يدخل عامه الـ"20" في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد يوسف عطا دياب حمدان (51 عامًا)؛ من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27/08/2003م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن المؤبد مرتين، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد يوسف حمدان ولد بتاريخ 13/09/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة من الأبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.