الاحتلال يعتقل 5 شبان غرب القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خمسة شبان من قرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد الناشط رمزي بركات-في تصريح صحفي-: بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الخمسة عند حواجز عسكرية نصبتها في محيط القرية، وذلك بعد ساعات من وقفة منددة بالتضييقات التي يفرضها الاحتلال على القرية وسكانها، والتي تنظم بشكل أسبوعي.

وطالت الاعتقالات كلاً من: عيد محمد عيد بركات، وليث عيد محمد بركات، ومحمود محمد يوسف بركات، وسائد طلال سالم بركات، وضياء ربحي أديب بركات.

وللأسبوع السادس على التوالي، نظم أهالي قرية النبي صموئيل وقفة تنديدًا بانتهاكات سلطات الاحتلال بحق القرية وساكنيها، وفي مقدمتها الحواجز العسكرية التي حوّلت القرية إلى سجن، إلى جانب غياب المخطط الهيكلي للقرية، والاستيلاء على الأراضي.