"أبل" تكشف عن موعد إطلاق هاتفها الجديد "آيفون 14"

كشفت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، آبل، اليوم، في تنويه صحفي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد "آيفون 14" وعدد من منتجاتها الإلكترونية الأخرى.

وأعلنت شركة آبل في دعوة أُرسلت إلى الصحفيين، الأربعاء، أن موعد إطلاق منتجاتها الجديدة، وأبرزها هاتف آيفون 14، سيكون خلال مؤتمر يعقد في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشارت التسريبات إلى أن آبل ستعلن عن أربعة طرازات من آيفون 14 بقياسات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة جديد ربما يكون تحت علامة "Plus" أو "Max" بالإضافة إلى آيفون 14 برو بحجم 6.1 بوصة و 6.7 برو ماكس.

ومن المتوقع أيضا، أن تكشف عملاق التكنولوجيا خلال المؤتمر عن ثلاثة طرازات من ساعات "آبل ووتش" والعديد من أجهزة "ماك" الجديدة وأجهزة "آيباد" منخفضة وعالية الجودة.

وحملت الدعوة شعار "Far out" وستكون مخصصة لحضور الحدث بشكل شخصي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

وسيعقد المؤتمر في الساعة العاشرة صباح بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش).

وتعتزم الشركة الأمريكية أن تبث مؤتمرها الرئيسي عبر الإنترنت كذلك، وذلك استمرارا للنهج الذي تبنته منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عامين ونصف.

وفي أيار/ مايو الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ أن شركة "آبل" تخطط لإضافة ميزة "وضع التشغيل الدائم" لشاشات النسخة المقبلة من جهاز "آيفون 14" برو وبرو ماكس، لتكون مشابهة لما هو موجود في الساعات الأحدث التي أصدرتها الشركة.

وذكرت "بلومبيرغ" في تقرير أن هذه الميزة ستعمل بشكل مشابه لما هو موجود في ساعات آبل الحديثة بدءا من الجيل الخامس منها.

ويعني "وضع التشغيل الدائم" أن يكون الوقت مرئيًا دائمًا، بالإضافة إلى واجهة الساعة أو أحدث تطبيق نشط، بحسب صفحة الدعم الخاصة بشركة "آبل".

وللحفاظ على معدل البطارية، فإن "آبل" تخطط لاستخدام شاشات مخصصة لذلك، مثل تلك التي تستخدمها في ساعاتها.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الميزة قد تتم إضافتها في نظام التشغيل "آي أو أس 16"، من خلال تحديث شاشة القفل.