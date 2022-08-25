تعرف على مواصفات منزل رونالدو !

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، بأن المنزل الذي ينوي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الانتقال إليه، برفقة جورجينا رودريغيرز، وأطفاله الخمسة، سيتميز بموصفات مميزة وعصرية.

وقالت صحيفة "ذا صن":" إن رونالدو ينوي شراء نادي "أويتافوس" للغولف، ليهدمه فيما بعد، نظرا لأنه يشوه إطلالة منزله الخلابة، في كونتا دي ماريينا بمنطقة الريفييرا البرتغالية".

وأضافت الصحيفة:" إن رونالدو يريد من المنزل، الذي تبلغ تكلته 17 مليون جنيه إسترليني، أن يضمن خصوصيته برفقة عائلته".

ويدور الحديث عن تجهيز المنزل بمرآب ضخم مزود بالمصاعد، ومساحته تتسع لـ 30 سيارة فائقة السرعة، متطور لدرجة أن رونالدو قادر على اختيار السيارة التي يريد قيادتها منه بكبسة زر.

وتابع الصحيفة:" كما ينوي النجم البرتغالي شراء مقلع رخام إيطالي لضمان بقاء التصميم الرخامي للمنزل حصريا له فقط".

وأشارت إلى أن تكلفة العقار ارتفعت من 10 ملايين جنيه إسترليني إلى 17 مليون جنيه إسترليني، لكن من المنتظر أن يرتفع السعر إلى مستوى أعلى، حيث يقوم بضبط خططه مع كبير المهندسين المعماريين، فيتور فيتورينو.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من العمل في العقار الذي تبلغ مساحته 12000 قدم مربع في أوائل العام المقبل