وزير التنمية الاجتماعية يحدد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الخميس 25/8/2022: أن الوزارة أنهت تحديث بيانات الأسر الفقيرة سواء كانوا ممن هم على قائمة الانتظار أو غيرها وتم تقديم الملفات لوزارة المالية لتدقيقها .

وقال مجدلاني خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: "إن هناك فحصاً من الاتحاد الأوروبي وقد يستغرق من 3-4 أسابيع ، ونأمل أن يتم الصرف مجرد انتهاء التدقيق ونستطيع الصرف الشهر القادم ، مبيناً أنه قد تم الانتهاء ما هو ملزم للحكومة وما تبقى هي إجراءات فنية من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحصة المالية المتطلبة من الحكومة لاستكمال المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي فهي جاهزة مع رواتب هذا الشهر ، ونأمل أن يتم دفع الدفعة المالية للأسر المستفيدة الشهر القادم كاملة .