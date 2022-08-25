دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى اليوم وسط مطالبات لإفشاله بالنفير والاحتشاد

أطلقت جمعيات استيطانية متطرفة، مساء أمس الأربعاء 24 أغسطس 2022، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم أطلق دعوات للمستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، تحت شعار "جولة البوابات"، بزعم اقتراب بداية شهر أيلول حسب التقويم العبري.

وحسب الدعوات، سيكون التجمع في ساحة حائط البراق ومن ثم الانطلاق في جولة لاقتحام بوابات الأقصى.

وطالبت اللجنة أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة بالنفير والاحتشاد في باحاته للدفاع عن مقدساتنا ومنع جميع محاولات اقتحامه، ورفض أي فرض لواقع جديد للمدينة المقدسة.