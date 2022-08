بالصور قتيلان وجريحان بإطلاق نار في واشنطن

قتل شخصان، وأُصيب إثنان آخران، في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب المعلومات، تم الإبلاغ عن إطلاق النار عند زاوية شارع O Street NW وشارع N. Capitol شمال شارع New York Avenue.

هذا وتم استدعاء ضباط شرطة العاصمة إلى المنطقة للإبلاغ عن إطلاق النار على العديد من الأشخاص.

وقامت الشرطة بتطويق المنطقة أثناء التحقيق. ولم يعرف على الفور ما إذا كان لديهم مشتبه فيه.

وقالت الشرطة: إن عدة شوارع أغلقت حول مكان إطلاق النار، وسيتم إعادة تحويل السير.

.@nbcwashington crews now on scene of shooting on O Street near North Capitol Street. We're told 4 people were shot & at least 2 of them have died. Shooting happened around 12:45 this afternoon. @ShawnYancyTV bringing us updates from Live Desk as we get them https://t.co/ewjbPoCvjy pic.twitter.com/NXrvgZG6hZ