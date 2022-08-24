موجة حر غير مسبوقة تُهدد الصين!

حذرت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، من تشكيل موجات الحر والجفاف في الصين التي تشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، "تهديداً خطيراً" للمحاصيل الزراعية لفصل الخريف.

ومنذ بداية جمع بيانات الأحوال الجوية في 1961، لم تشهد الصين صيفاً حاراً إلى هذا الحد مع موجة تاريخية في مدتها ومداها، فقد جف الخزان الرئيسي لمياه الشرب في البلاد وهو نهر يانغتسي في عدد من الأماكن، ما كشف عن تربة متصدعة بينما تعيش العديد من المدن الصينية منذ شهرين على إيقاع التحذيرات اليومية من ارتفاع درجات الحرارة الذي اضطر السلطات إلى تقنين الكهرباء.

ويسبب الجفاف مشكلة للمزارعين، خصوصاً لزراعات الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وقررت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، تخصيص 1,5 مليون يورو لدعم المزارعين في مواجهة موجة الجفاف، ولضمان محاصيل جيدة من الأرز خلال فصل الخريف.

وعبر متخصصون في الأشهر الأخيرة عن قلقهم على المحاصيل غير المؤكدة هذا العام في الصين بسبب القيود الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يسبب اضطرابا في التجارة والخدمات اللوجستية، وقد أرجأوا الزراعة في الربيع.

وتؤمن الصين أكثر من 95% من احتياجاتها من الأرز والقمح والذرة، بحسب وكالة (فرانس برس).