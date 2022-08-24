انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) تراجعت 3.3 مليون برميل، أو 0.8٪، إلى 421.7 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX انخفاضا في المخزونات بمقدار 930 ألف برميل فقط.

كما انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 8.1 مليون برميل، أو 1.8٪، إلى 453.1 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 أغسطس انخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا، إلى 12 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إنتاج النفط الأمريكي 12.1 مليون برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.