بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة وومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يلا شوت، أقل من 5 ساعات تفصل عشاق برشلونة الاسباني وكذلك فريق مانشستر سيتي الانجليزي، عن المباراة الودية الخيرية التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، وضمن الاستعدادات التي واصلها فريق برشلونة ومانشستر سيتي للموسم الرياضي الكروي الحالي 2022/2023م، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن روابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يلا شوت، تماشياً مع عمليات البحث التى تجرى عبر محركات البحث قوقل عن المباراة وتفاصيل اقامتها، كون برشلونة عزز من صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية وابرزها صفقة المهاجم الدولي ليفاندوفسكي.

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ويواجه برشلونة نظيره فريق مانشستر سيتي على ملعب “كامب نو”، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذهب جميع عائدات المباراة نحو أبحاث مصابي التصلب الجانبي الضموري في مؤسسة لوزون لدعم حارس مرمى برشلونة السابق والمدرب خوان كارلوس أونزوي، الذي يُعاني من هذه الحالة المرضية مُنذ عامين.

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مشاهدة مباراة برشلونة وومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت، ويستضيف فريق نادي برشلونة الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء 24 أغسطس، في مباراة ودية خيرية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وسيتم تخصيص عائدات المباراة لصالح جمعية التوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري "ALS".

وتأتي هذه الخطوة من الناديين كلفتة طيبة تجاه خوان كارلوس أونزوي، لاعب برشلونة السابق، وصديق بيب جوارديولا أسطورة البارسا ومدرب مانشستر سيتي حاليا، والذي تم تشخيص إصابته بالتصلب الجانبي الضموري عام 2020.

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مشاهدة مباراة برشلونة وومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت، تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية وفلسطين.

لن تكون المباراة الودية المرتقبة بين برشلونة والسيتي مذاعة على أي قنوات تليفزيونية في منطقة الشرق الأوسط.

وتُذاع المباراة بشكل حصري على منصتي البث الرقمي الخاصتين بالناديين "Barca TV+"، و"City+".

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مشاهدة مباراة برشلونة وومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت، وسوف تذهب جميع عائدات المباراة نحو أبحاث مصابي التصلب الجانبي الضموري في مؤسسة لوزون لدعم حارس مرمى برشلونة السابق والمدرب خوان كارلوس أونزوي، الذي يُعاني من هذه الحالة المرضية مُنذ عامين، وفي الموسم الجديد 2022/23، لعب برشلونة مباراتين، إذ تعادل مع رايو فاييكانو سلبيًا دون أهداف في الجولة الأولى بينما فاز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، وخاض مانشستر سيتي ثلاث مباريات في البريميرليج، وفاز بثنائية نظيفة في المواجهة الأولى أمام وست هام، ثم تغلب على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل، وعقب ذلك تعادل إيجابيًا بثلاثة أهداف لمثلها أمام كريستال بالاس، بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يلا شوت هنــــــــــا

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تشكيل برشلونة المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، كوندي، روبيرتو.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، كيسي.

خط الهجوم: فاتي، ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جوميز، آكي، ستونز، ووكر.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، هالاند، فودين.

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وقال تقرير صحفي إسباني، إن برشلونة سيظهر بالقميص الثالث، الذي أعلن عنه النادي لفريق الرجال والسيدات، لأول مرة خلال المباراة الودية مساء اليوم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقام المباراة مساء اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لجمع الأموال لمرضى التصلب الضموري الجانبي.

وسيكون القميص باللون الأبيض، وهو جديد على برشلونة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن برشلونة نشر عدة صور للاعبي البلوجرانا بالقميص الجديد، الذي نال استحسان الجماهير الكتالونية.

وستكون المباراة الليلة بمثابة احتفالية خاصة، نظرا لعودة بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتي، لمنزله برشلونة، ومواجهة لاعبه السابق تشافي هيرنانديز، بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي مباشر يلا كورة هنـــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يلا شوت، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية بث مباشر عبر موقع يلا شوت الرياضي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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وضمن مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يلا شوت، بالإضافة إلى ذلك أفادت قناة “أبو ظبي الرياضية” التابعة للإمارة أن المعلق الموقر “فارس عوض”، قدم تعليقًا صوتيًا ومباشرًا على أحداث ووقائع مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الخيرية لمساعدة المصابين باضطرابات ضمور العضلات، هناك العديد من الشبكات الرياضية التي غطت نقل المباراة الودية بين برشلونة ومانشستر سيتي، لكن القنوات التالية ربما حظيت بأكبر قدر من الاهتمام:

قناة Barca TV.

قناة beIN Sports HD المفتوحة.

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

قناة الرياضية العراقية.

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وخاض برشلونة مباراتين في الليجا تعادل سلبيًا في الأولى أمام رايو فاييكانو، وتغلب في الثانية على ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وعلى الجانب الآخر، لعب مانشستر سيتي، ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي المممتاز "البريميرليج"، فاز بثنائية نظيفة في المواجهة الأولى أمام وست هام، ثم تغلب على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل، وعقب ذلك تعادل إيجابيًا بثلاثة أهداف لمثلها أمام كريستال بالاس.

بث مباشر مباراة برشلونة الأن

ينتظر المشجعون من جميع أنحاء العالم مباراة ودية خيرية يوم 24 أغسطس 2022 بين برشلونة ومانشستر سيتي ، إنجلترا ، حيث يشارك كل منهما من أجل الفوز وإسعاد الجماهير حيث سيتم بث المباراة على Spotify. على أرض ملعب المعسكر ويتم نقلها عبر قنوات متنوعة.

وبرشلونة يريد الفوز بهذه المباراة بنتيجة إيجابية ومحاولة إسعاد الجماهير. الموسم الماضي ، حقق برشلونة موسمًا صفريًا لأول مرة منذ سنوات ، وسيقوم أيضًا بتطوير بعض اللاعبين الجدد، لمشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر الآن هنــــــــــــا

بث مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية اليوم

وتتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم ، إلى مباراة القمة التي تجمع بين نادي برشلونة الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الانجليزي ، مساء يوم الاربعاء ، على ملعب كامب نو ، ضمن منافسات الاستعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة .

حيث ستكون المباراة من النوع الاخر ، عندما يواجه بيب جوارديولا لاعبه السابق في الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، والذي عاد في الشطر الثاني من الموسم الماضي.

تشكيل برشلونة ومانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم

وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة برشلونة وومانشستر سيتي الودية اليوم الأن مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يلا شوت، من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لبداية احداث الشوط الاول من مباراة برشلونة امام مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءاً بتوقيت مصر، 10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين، 10:30 مساءاً بتوقيت الأردن، 10:30 مساءاً بتوقيت سوريا، 10:30 مساءاً بتوقيت لبنان، 10:30 مساءاً بتوقيت العراق، 9:30 مساءاً بتوقيت السودان، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية 1 + العراقية الرياضية بنقل اللقاء.

تشكيلة برشلونة المتوقعة امام مانشستر سيتي

حارس المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كريستنسن، رونالد أرواخو ، إريك جارسيا، روبيرتو.

لاعب وسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري، جافي.

المهاجمون: رافينيا، انسوا فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.

📋 قائمة الفريق لمباراة الليلة



🔥 برشلونة 🆚 مانشستر سيتي pic.twitter.com/H5VtGcFJVx — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 24, 2022

تشكيلة برشلونة المتوقعة امام مانشستر سيتي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق التي ستخوض المباراة الودية ضد مانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان الإسباني والإنجليزي مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، في مباراة ودية خيرية لجمع الأموال لمرضى التصلب الضموري الجانبي.

واختار تشافي 27 لاعبا لهذه المباراة الودية، وهم: تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، عثمان ديمبلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، ديباي، كريستنسن، بيانيتش، أوباميانج، جوردي البا، كيسي، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، ايريك جارسيا، إيناكي بينيا، الزلزولي، بالدي، جافي، بابلو توريه، وأرناو تيناس.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

وكان من المنتظر إقامة هذه المباراة الخيرية الصيف الماضي، لكن القيود التي كانت مفروضة جراء وباء كورونا منعت المنظمين من تنظيمها آنذاك لتتأجل لهذا العام من أجل إعطاء فرصة لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، وينتظر أن يمتليء ملعب سبوتيفاي كامب نو بالجمهور.

ويصل برشلونة للمباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 1-4 على ريال سوسييداد الأحد الماضي ليمنحه الثقة المفقودة بعدما استهل الليجا بالتعادل السلبي أمام رايو فاييكانو وسط جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

ولن تكون المباراة الودية المرتقبة بين برشلونة والسيتي مذاعة على أي قنوات تليفزيونية في منطقة الشرق الأوسط.

وتُذاع المباراة بشكل حصري على منصتي البث الرقمي الخاصتين بالناديين "Barca TV+"، و"City+".

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس/آب الحالي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 بتوقيت أبوظبي، 9.30 بتوقيت القاهرة.