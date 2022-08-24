 صور غير مسبوقة لكوكب المشتري

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، صورا للمشتري، الذي يعدّ أكبر كوكب في النظام الشمسي، التقطتها عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وأفادت ناسا بأن التلسكوب أظهر تفاصيل من كوكب المشتري، بشكل لم يسبق له مثيل، في صور ستساعد العلماء على فهم ما يحدث على هذا الكوكب.

والتقط التلسكوب بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها، مناظر غير مسبوقة للأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري، والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب.

وأظهرت إحدى الصور حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات، حيث تم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.