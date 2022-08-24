بالفيديو اشتباكات مسلحة في جنين واعتقالات بعد اقتحامات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 24/8/2022، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال التصدي مسلحين في كتيبة جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر بلدات مختلفة في محافظات، نابلس والخليل، ورام الله، وجنين، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات أعنفها في مخيم جنين.

وفي محافظة جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل في المخيم.

ووصلت تعزيزات عسكرية مخيم جنين، وسط تبادل لإطلاق النار بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقالت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس - كتيبة جنين، إنهما خاضتا اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال في أزقة وشوارع مخيم جنين.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين كل من: عماد أبو الهيجا، وعصام أبو خليفة، ومجدي حويل، وكاظم حويل، وصهيب عيسى.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات من السكان بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب السكان ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب.