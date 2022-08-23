إصابة شاب بالرصاص المطاطي في رأسه خلال مواجهات في بلدة أبو ديس

أصيب شاب بالرصاص المطاطي في رأسه، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بالرصاص المطاطي في رأسه خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

ويُشار إلى أنه اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم، بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، حيث اطلق الاحتلال الغاز والرصاص المطاطي تجاه الشبان.

وكانت شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة مي عفانة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.