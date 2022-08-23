موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.. متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، يبحث الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم عن، موعد انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا التي تقام بين الفرق في الدوريات الأوروبية، إذ يشارك في هذه البطولة 32 فريقا من كافة الدول الأوروبية، حيث يتم اشتراك فريقين -4 أندية من كل دولة، حسب قوة الدوري، والفرق المشاركة، إذ يشارك من إسبانيا وإنجلترا 4 أندية، ومن ألمانيا 3 أندية، ومن إيطاليا 3 أندية، ومن فرنسا ناديين، وهكذا وفق التصنيف الأوروبي لتلك الفرق.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ولأنها تعتبر من أهم البطولات على مستوى قارة أوروبا، بل على مستوى الدوريات الكبرى في العالم، يبحث عشاق وجماهير كرة القدم عن، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.. متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان في العالم، بدء انطلاق دوري أبطال أوروبا للموسم 2023، لأنهم يتمتعون بمشاهدة المباريات بين أقوى الفرق على مستوى أوروبا، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تترقب الأندية المشاركة في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سحب قرعة دور المجموعات للبطولة.

A blast from the past 🤯



ℹ️ Hugo Almeida vs Inter in 2005 🎯#UCL pic.twitter.com/k5h2lpJbtq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2022

متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ويحرص جماهير وعشاق كرة القدم الأوروبية في البحث عن، متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ستجرى القرعة بعد غد الخميس 25 أغسطس 2022، في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم.

رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكساندر تشيفرين سيسلم التاريخي آريغو ساكي هدية رئيس اليويفا الخاصة على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا في اسطنبول التي يوم الخميس القادم 25/8.



"لقد أثرى ساكي كرة القدم إلى هذا اليوم بتكتيكات وأفكار لا نهائية، لقد كانوا خارقين للطبيعة" pic.twitter.com/R3ca195kCb — منبر ميلان (@mnbermilan) August 23, 2022

متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 المجموعات

وينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر عن، متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 المجموعات، حيث من المنتظر أن يشارك 32 فريقا في القرعة، وقد عرفت هوية 26 فريقا حتى الآن وه، وفي العادة تعرض القرعة عبر بث مباشر، لتقسم 8 مجموعات، ينافس فيها فرق المستوى الأول معفرق المستوى الثاني، ولا يتنافس ناديين من الدولة ذاتها في دور المجموعات، ولا حتى الدور الذي يليه.

هذا الخميس , في الساعة 7:00 مساء، ستقام قرعة مراحل المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 !⏳🔵🔴 pic.twitter.com/bI4ugfseQJ — Messi Community (@LM30Community) August 22, 2022

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم، الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023، حيث إن أندية ريال مدريد (حامل اللقب)، ليفربول، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، سالزبورغ، سيلتيك، دينامو زغرب، برشلونة، شاختيور دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتينغ لشبونة، بورتو، لايبزيغ، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا، ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا غدا الأربعاء مع ختام المباريات الإقصائية التأهيلية للبطولة المرموقة.

🚨رسميا : - يوم الخميس قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 pic.twitter.com/rQrsJJf6LS — Amr (@Amr1cty) August 23, 2022

قرعة دوري أبطال أوروبا ستكون يوم الخميس الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة. pic.twitter.com/p2mf2hZlHf — إنــتــر 📊. (@inter_italian) August 23, 2022

بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ونعرض لكم، بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث ستجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-23، يوم الخميس 25 أغسطس 2022، ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.. متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، ليتعرف عشاق كرة القدم على الموعد ويشاهدونها بث مباشر عبر موقعنا الالكتروني.