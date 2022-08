موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.. متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، يبحث الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم عن، موعد انطلاق قرعة دوري أبطال أوروبا التي تقام بين الفرق في الدوريات الأوروبية، إذ يشارك في هذه البطولة 32 فريقا من كافة الدول الأوروبية، حيث يتم اشتراك فريقين -4 أندية من كل دولة، حسب قوة الدوري، والفرق المشاركة، إذ يشارك من إسبانيا وإنجلترا 4 أندية، ومن ألمانيا 3 أندية، ومن إيطاليا 3 أندية، ومن فرنسا ناديين، وهكذا وفق التصنيف الأوروبي لتلك الفرق.

ولأنها تعتبر من أهم البطولات على مستوى قارة أوروبا، بل على مستوى الدوريات الكبرى في العالم، يبحث عشاق وجماهير كرة القدم عن، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.. متى قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان في العالم، بدء انطلاق دوري أبطال أوروبا للموسم 2023، لأنهم يتمتعون بمشاهدة المباريات بين أقوى الفرق على مستوى أوروبا، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تترقب الأندية المشاركة في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سحب قرعة دور المجموعات للبطولة.

