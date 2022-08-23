تردد قناة زي الوان الجديد 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن تردد قناة زي ألوان وهو من الترددات التي تهم الكثير من المتابعين، حيث تقدم القناة محتوى مميز يحبه جميع الفئات من مسلسلات وبرامج مميزة، وبعد ملاحظتنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة البحث بشكل واسع على تردد قناة زي ألوان، قررنا كتابة مقالة بعنوان تردد قناة زي الوان الجديد 2022، ونقدم لكم في هذه المقال الكثير من التفاصيل المباشرة التي توصلكم إلى الإشارة التي تمكنكم من ضبط تردد القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة.

تردد قناة زي ألون الجديد

هي واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

ترددات قناة زي ألوان

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد

مسلسلات قناة زي ألوان

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية:

مسلسل حب العمر

ومسلسل جودان

مسلسل تجمعنا علاقة

مسلسل قلوب أنانية.