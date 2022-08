ترامب أنفق 650 ألف دولار من تبرعات مؤيديه لتمويل لوحة لنفسه

استخدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما قيمته 650 ألف دولار من أموال مؤيديه لتمويل لوحة رسمية له سيتم تعليقها في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة "سميثسونيان".

ووفقا لوثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية، قامت لجنة العمل السياسي التابعة للرئيس السابق، save america، بتحويل 650 ألف دولار من المساهمة الخيرية إلى مؤسسة "سميثسونيان" في يوليو.

وأكدت المؤسسة التي تضم صورا رسمية لجميع الرؤساء السابقين، قيام ترامب بهذه الخطوة، وقالت: إن الأموال خصصت على وجه التحديد لدفع رسوم لوحات لترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا.

وقال متحدث: "جميع صور الرؤساء التي كلف بها معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة سميثسونيان يتم دفع ثمنها من الأموال الخاصة التي يجمعها المتحف".

وأضاف المتحف أن "صناعة اللوحات جارية"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هويات الفنانين لاحقاً، كما هو معتاد.

كما سيخصص تبرع إضافي بقيمة 100 ألف دولار من مانح خاص لم يكشف عنه من أجل اللوحات أيضا.

وستمول التبرعات المكونة من ستة أرقام رسوم الفنانين، والتأطير، والتركيب، والأحداث المحيطة بالصور، وفقاً للمعرض.

يذكر أنه تم إنشاء معرض الصور الوطني من قبل الكونغرس في عام 1962، وبدأ التكليف برسم صور الرؤساء في عام 1994، بدءاً من لوحة رونالد شير لجورج إتش دبليو بوش.

The political action committee controlled by former president Donald Trump made a $650,000 contribution to the Smithsonian Institution that will almost entirely fund portraits of Trump and former first lady Melania Trump for the National Portrait Gallery. https://t.co/FCQAqX5jZT