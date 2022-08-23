تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، يواجه الزمالك المصري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري 2022/2021، الاتحاد السكندري في جول الإياب،في مباراة تحصيل حاصل ، خاصة بعد خسارة أمس الإثنين، بيراميدز وتتويج الزمالك بشكل رسمي بطلاً للدوري المصري 2022م، وكون مباريات الزمالك باتت تلقى اهتماماً واسعاً وكبيراً من قبل العديد من الجمهور الكروي المصري وكذلك جمهور الزمالك العريق، الأمر الذي دفعنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لوضع هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة الزمالك وتشكيل الفريقين المتوقع لمباراة اليوم مساء اليوم الثلاثاء، فضلاً عن التصريحات التي جاءت على لسان المدربين وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء 23/8/2022م.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام الاتحاد السكندري

يواجه فريق الزمالك، بقيادة فيريرا، نظيره الاتحاد السكندري الليلة، بعد تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري فى للموسم الثاني على التوالى رسميا وللمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على فاركو 1- صفر على ملعب الإسكندرية فى الجولة الحادية والثلاثين ليصل لفوزه العاشر على التوالى، ويمثل تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القيد،ولمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر أون تايم سبورت اضغط هنــــــــــا

مباراة الزمالك اليوم

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت عودة المثلوثى بعد انتهاء الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وتضم القائمة البيضاء كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام، وخط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار"، أما خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه، ولمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر أون تايم سبورت اضغط هنــــــــــا

يــــوم الإحتفال 🏹

الزمالك 🆚 الاتحاد السكندري

🏆 الدوري الممتاز - الجولة 32

🕕 8:00 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/ri2X5fhZHg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2022

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه، ولمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر أون تايم سبورت اضغط هنــــــــــا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، سنرفق لكم تردد قناة أون تايم سبورت القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء عند الساعة الـ9 بتوقيت مصر القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم

التردد 10853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

يلا كورة تشكيل الزمالك اليوم

يأتي موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، وكانت جماهير الزمالك تنتظر أن يحسم فريقها اللقب، الثلاثاء، في مباراته أمام الاتحاد السكندري، لكن فريق بيراميدز وفر على الزمالك وجماهيره هذا العناء، بعد الهزيمة من فيوتشر، بهدف دون رد، في الجولة 32 من المسابقة.

وبهذه النتيجة أصبح الزمالك بطل الدوري المصري لموسم 2021-2022 رسميا، حيث يملك 75 نقطة، وأقصى رصيد يمكن أن يصل له بيراميدز المتبقي له مباراتين "74 نقطة"، بعد الهزيمة من فيوتشر، ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري، أمام الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني، وأصبحت هذه المواجهات تحصيل حاصل، يمكن للفارس الأبيض خلالها إراحة اللاعبين الأساسيين، ومنح فرص أكبر لدكة البدلاء، ولمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر أون تايم سبورت اضغط هنــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم

ومباراة الزمالك وفيوتشر سيتم عرضها على اون تايم سبورت لذلك وضمن مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، من المقرر أن يتم عرض لقاء الزمالك ومضيفه الاتحاد السكندري عبر إحدى قنوات شبكة أون تايم سبورتس.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، وكانت جماهير الزمالك تنتظر أن يحسم فريقها اللقب، الثلاثاء، في مباراته أمام الاتحاد السكندري، لكن فريق بيراميدز وفر على الزمالك وجماهيره هذا العناء، بعد الهزيمة من فيوتشر، بهدف دون رد، في الجولة 32 من المسابقة.

الدوري الأصعب والمشوار الأقوى، لا يليق إلا بالزمالك. ⭐️🏹



درع الدوري يأبى الخروج من ١٠٠ عقبة ليحتفل داخل بيته من جديد. 🥳



مبروك لكل ما هو زمالكاوي، نستحقها عن جدارة! 🤍 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/djLXGkVZTU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 22, 2022

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ولمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر أون تايم سبورت اضغط هنــــــــــا

تشكيل الزمالك اليوم أمام الاتحاد السكندري

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت عودة المثلوثى بعد انتهاء الإيقاف لتراكم الإنذارات.

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه