أمطار غزيرة تُغرق شمال السودان

شهدت منطقة دنقلا شمال السودان اليوم الثلاثاء 23/8/2022 أمطار غزيرة أعقبها سيول.

دفعت القوات الجوية وسلاح المهندسين بالقوات المسلحة السودانية، بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ ومجموعات من القوات الخاصة، لمعاونة السلطات المحلية بولاية "الجزيرة"، في إطار مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة - في بيان صحفي - إن ما قامت به القوات المسلحة، لمساعدة السلطات في الجزيرة بشأن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بالمناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية.