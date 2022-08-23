الاحتلال يتودد للمصريين بفتح ملف مقبرة اللطرون والحديث عن بدء استخراج الجثامين

أكد مسؤول مصري لصحيفة "العربي الجديد" ، أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي "رونين بار" "قدم للمصريين تفاصيل المساعي الخاصة بالبحث عن المقبرة الجماعية التي دُفن بها 20 جندياً مصرياً، خلال عام 1967 قرب القدس المحتلة"، مؤكداً أنه "تم تحديد موقع المقبرة وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم البدء في استخراج الجثامين، تمهيداً لتسليمها لمصر، في محاولة لتلطيف الأجواء" بين مصر والاحتلال وخاصة بعد توترها بعد انتهاء الجولة الاخيرة مع غزة .

وكان تقرير لملحق صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشف في شهر يوليو/تموز الماضي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" دفن أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات كوماندوز مصريين شاركوا في حرب يونيو/حزيران 1967، كقوة مساندة للقوات الأردنية، تحت ما أصبح اليوم موقفاً للسيارات، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون، التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب المذكورة.

وهجّرت إسرائيل سكان قراها الثلاث: عمواس ويالو والمجدل، وزرعت مناطق حرشية أطلقت عليها اسم "متنزه كندا". ونقل التقرير عن زئيف بلوخ، وهو جندي إسرائيلي سابق في الجيش، أن "من تم إدخالهم ودفنهم في البئر كانوا جنوداً احترقوا، إذ إن المنطقة كانت مليئة بالأشواك أو الأعشاب العالية على ارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر، ولم تكن المنطقة مزروعة وكانت الأشواك تشتعل بسرعة".

وأضاف: "قسم من جنود الكوماندوز المصريين كانوا في المكان واحترقوا في الموقع، ومن المحتمل أنه تم أيضاً وضع جنود إسرائيليين آخرين في نفس البئر ممن قتلوا خلال أعمال التمشيط التي قام بها الجيش".