الاحتلال يقرر تسليم حثمان الشهيدة عفانة غداً الثلاثاء

قرر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، تسليم جثمان الشهيدة مي عفانه من بلدة أبو ديس شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت هيئة الشؤون المدنية في تصريح صحفي:" سيتم تسليم جثمان الشهيده مي عفانه من بلدة أبو ديس غداً الثلاثاء الساعه الخامسه عصرًا عند حاجز الزعيّم شرقي القدس".

واستشهدت عفانة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عند مدخل بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس ، في 16يونيو2021، حيثت أطلقت قوات الاحتلال النار على المحاضرة في الصحة النفسية بكلية جامعة الاستقلال مي خالد يوسف عفانة (29 عاما) من بلدة أبو ديس شمال شرق القدس، حيث تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، وسلكت بالخطأ شارعا "عسكريا" شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع، ما أدى إلى استشهادها على الفور.

يذكر أن الشهيد عفانة متزوجة أم لطفلة عمرها (8 سنوات)، وكان آخر ما كتبته الشهيدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا صغيري دمعتك أطهر من ماء زمزم.. نحن شعب نرفض أن يقال عنا لاجئين ونازحين هي عيشة واحدة إما بكرامة أو أعدمونا واهدموا البيوت فوق رؤوسنا".