كاسيميرو يصل "أولد ترافورد"

وصل النجم البرازيلي كاسيميرو، إلى مدينة مانشستر مساء اليوم، بعدما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد.



وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لكاسيميرو، وهو يصل إلى ملعب "أولد ترافورد"، مسرح المباراة المهمة لفريقه الجديد أمام ليفربول مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأشارت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، إلى أن كاسيميرو، سيكون حاضرا في المدرجات، لمتابعة المباراة المرتقبة، على أن يبدأ التمارين مع الفريق في اليوم التالي.



وانتقل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، في صفقة قدرت قيمتها ب60 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني على شكل متغيرات حسب أداء اللاعب.



وانضم كاسيميرو إلى ريال مدريد عام 2013، قادما من ساو باولو، وفاز معه بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، علما بأنه قضى فترة إعارة قصيرة مع بورتو.