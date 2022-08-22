موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:51 م
22 اغسطس 2022
موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022
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موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022، يبحث الناس في المدن الفلسطينية عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية الدفعة الجديدة، وذلك بعد أن زادت الأحاديث في الآونة الأخيرة عن استئناف صرف المساعدات النقدية لتلك الأسر المتعففة، التي لم تصرف لها منذ ما يقارب السنتين بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، إثر توقف الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما زاد من مفاقمة الوضع المعيشي الذي يعيشه تلك الأسر في البقعة الجغرافية الصغيرة.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022

ويعاني أهالي قطاع غزة من وضع معيشي سيئ للغاية، لهذا لا يتوقف الأهلي في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022، لأنهم يعولون على تلك الدفعات النقدية في جلب أدنى مستلزمات أسرهم لاسيما مع اقتراب حلول الفصل الدراسي الجديد للعام 2022-2023، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022، كون هذا الملف يهم نحو 85 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الدفعات النقدية التي تخصصه وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المتعففة.

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، وتعاين الأسر المتعففة في قطاع غزة، من عدم صرف دفعاتها بشكل منتظم، وهو ما اثر عليهم بالسلب كونهم يعولون عليها في شراء مستلزمات بيوتهم، لأن هذه الدفعات تصدر مصدر الدخل الوحيد لهم، كونهم متعطلون عن العمل منذ عدة سنوات بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من عام 2007 م، والذي أدى إلى اغلاق معظم المؤسسات والمنشآت الصناعية، الأمر الذي أجبر أصحاب العمل على تسريح الموظفين وانضمامهم إلى صفوف البطالة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022

واليوم خرجت تصريحات من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، إذ أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية غزة اليوم الاثنين 22/8/2022، أن قرار صرف رواتب مستفيدي مخصصات التنمية الاجتماعية بيد وزارة المالية برام الله ، والأمور متقدمة وفي القريب سيكون الصرف، وأن موعد الصرف النهائي هو قرار حكومي، ولا يمكن أن تستبق الأمور ونحن نقول إن هناك انفراجه ونطمئنهم بأن الأمور إيجابية، وأن أن أسماء الدفعة القادمة التي سيتم الصرف لها هي نفسها التي تلقت مساعدة سابقة ، مبيناً أن الأمور ستكون أكثر وضوحاً في الأول شهر أيلول.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

ولا يتوقف الناس في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022، والتي يأمل في صرفها نهاية الشهر الجاري كاملة، وليست منقوصة كما حدث في الدفعة الأخيرة وقبلها، حيث تم صرف مبلغ نحو 100 دولار لكل أسرة، والدفعة قبل الماضية 750 شيكلا لكل أسرة، وهو ما أثار غضبهم وامتعاضهم، لأن تلك الدفعات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تعوض صبرهم طيلة الأشهر الماضية، لهذا يبحثون باستمرار عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، فهم يأملون كثيراً في صرفها قبل نهاية الشهر أو نهايته على أبعد تقدير، لأنهم بحاجة ماسة إلى تلك الدفعات، حتى ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه.

 

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