موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022، يبحث الناس في المدن الفلسطينية عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية الدفعة الجديدة، وذلك بعد أن زادت الأحاديث في الآونة الأخيرة عن استئناف صرف المساعدات النقدية لتلك الأسر المتعففة، التي لم تصرف لها منذ ما يقارب السنتين بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، إثر توقف الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما زاد من مفاقمة الوضع المعيشي الذي يعيشه تلك الأسر في البقعة الجغرافية الصغيرة.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022

ويعاني أهالي قطاع غزة من وضع معيشي سيئ للغاية، لهذا لا يتوقف الأهلي في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022، لأنهم يعولون على تلك الدفعات النقدية في جلب أدنى مستلزمات أسرهم لاسيما مع اقتراب حلول الفصل الدراسي الجديد للعام 2022-2023، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022، كون هذا الملف يهم نحو 85 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الدفعات النقدية التي تخصصه وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المتعففة.

سلطة محمود عباس ووزراء امهر ناس في ضرب ابر البنج من مصادر مطلة صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في بداية شهر 9 الله اعلى واعلم .وبداية العام الدراسي 28 /8 بعد انتهاء مفعول البنج يخرج علينا مسؤل من حكومة عباس لينفي خبر صرف شكات الشؤون ..

الله المستعان . — 🇵🇸Kareem 1 (@k_6ppp) August 19, 2022

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

متى موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، وتعاين الأسر المتعففة في قطاع غزة، من عدم صرف دفعاتها بشكل منتظم، وهو ما اثر عليهم بالسلب كونهم يعولون عليها في شراء مستلزمات بيوتهم، لأن هذه الدفعات تصدر مصدر الدخل الوحيد لهم، كونهم متعطلون عن العمل منذ عدة سنوات بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من عام 2007 م، والذي أدى إلى اغلاق معظم المؤسسات والمنشآت الصناعية، الأمر الذي أجبر أصحاب العمل على تسريح الموظفين وانضمامهم إلى صفوف البطالة.

كيف تؤثر مماطلة السلطة بقيادة محمود عباس في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر الفقيرة؟#الشؤون_حقي #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/TXKk5I21ve — 🇵🇸♥ Yazed (@Yazed_So13) September 4, 2021

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022

واليوم خرجت تصريحات من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، إذ أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية غزة اليوم الاثنين 22/8/2022، أن قرار صرف رواتب مستفيدي مخصصات التنمية الاجتماعية بيد وزارة المالية برام الله ، والأمور متقدمة وفي القريب سيكون الصرف، وأن موعد الصرف النهائي هو قرار حكومي، ولا يمكن أن تستبق الأمور ونحن نقول إن هناك انفراجه ونطمئنهم بأن الأمور إيجابية، وأن أن أسماء الدفعة القادمة التي سيتم الصرف لها هي نفسها التي تلقت مساعدة سابقة ، مبيناً أن الأمور ستكون أكثر وضوحاً في الأول شهر أيلول.

🔴 مؤثر جداً#شاهد:والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد)من خان يونس يتحدث عن تفاصيل وفاته بفعل والبرد الشديد!

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف"شيكات الشؤون"الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.



🔹المحتاجين في غزة المحاصرة بحاجة إلى وقفتكم

🌱صدقتك تخفف معاناتهم



🔸للمساهمة:00970595906772 pic.twitter.com/zzohMtWnZX — فريق بسمة الخيري (@basmakh7) January 27, 2022

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف "شيكات الشؤون" الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.. والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد) يكشف تفاصيل وفاته بفعل البرد الشديد pic.twitter.com/bj00HrnVGV — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 27, 2022

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

ولا يتوقف الناس في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة- الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر أغسطس 2022، والتي يأمل في صرفها نهاية الشهر الجاري كاملة، وليست منقوصة كما حدث في الدفعة الأخيرة وقبلها، حيث تم صرف مبلغ نحو 100 دولار لكل أسرة، والدفعة قبل الماضية 750 شيكلا لكل أسرة، وهو ما أثار غضبهم وامتعاضهم، لأن تلك الدفعات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تعوض صبرهم طيلة الأشهر الماضية، لهذا يبحثون باستمرار عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، فهم يأملون كثيراً في صرفها قبل نهاية الشهر أو نهايته على أبعد تقدير، لأنهم بحاجة ماسة إلى تلك الدفعات، حتى ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه.