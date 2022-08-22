ما هي رسالة رئيس الشاباك "الإسرائيلي" للمصريين بشأن نابلس وجنين ؟

كشفت القناة 13 العبرية، مساء أمس الأحد، عن رسالة نقلها رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى المصريين خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

وبحسب القناة العبرية، فإن رونين بار، الذي يقوم بزيارة إلى مصر، نقل رسالة مفادها أن نشاط "جز العشب" في مناطق السلطة سيستمر على قدم وساق استعدادًا للأعياد.

وأضافت: "كما نقل رسالة مفادها بأن هناك حاجة للدخول في نشاط استباقي، خاصة في شمال الضفة الغربية، نابلس وجنين".

وكانت قناة كان العبرية قد قالت إن رئيس الشاباك الإسرائيلي توجه اليوم لعقد اجتماعات في مصر، وذلك في محاولة لتهدئة الأزمة.

ووفق القناة العبرية، فإنه من المنتظر أن يلتقي خلال الزيارة برئيس المخابرات المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته المزمعة لإسرائيل احتجاجا على تدهور العلاقات بسبب العملية العسكرية الأخيرة في غزة .

وفي ذات السياق، قالت قناة كان العبرية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه يمكن إعادة العلاقات مع مصر إلى مسارها الطبيعي وإنهاء الأزمة.