بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الإثنين ٢٢/٨/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 15 مواطناً من مدن الضفة المحتلة والقدس.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، وعاثت فيها فساداً قبل أن تعتقل 15 مواطناً من منازلهم.

فيما يلي أسماء المعتقلين:

١. المحررة فلسطين نجم- نابلس

٢. المحرر زاهر موسى- زواتا غرب نابلس

٣. محمد زكي معطان- بُرقة شرق رام الله

٤. عبد الجبار رشيد نوابيت- بُرقة

٥. إسلام عبد الكريم معطان- برقة

٦. المحرر هيثم أحمد عفون- برقة

٧. أشرف صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٨. مصطفى أشرف صلاح- الخضر

٩. إبراهيم صلاح- الخضر

١٠. مهدي إبراهيم صلاح- الخضر

١١. عطا صبيح- الخضر

١٢. عبد الله عطا صبيح- الخضر

١٣. جعفر دعدوع- الخضر

١٤. إبراهيم جعفر دعدوع- الخضر

١٥. بلال عبد العزيز نايفة- مخيم طولكرم