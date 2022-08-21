تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد 2022 على نايل سات، ويبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة ام بي سي اكشن، وهي من القنوات المميزة في مجال أفلام ومسلسلات الاكشن، وتوفر وقت خلال اليوم لعرض مباريات المصارعة الحُرة لكبار أبطال هذه الرياضية التي أصبحت عالمية، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك الشهير جوجل، قررنا في فريق "موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد 2022 على نايل سات، ولمعرفة التردد تابع المقال حتى النهاية.

نبذة عن قناة أم بي سي أكشن

عام 2007 استطاعت القناة أن تستمر في البث حتى وقتنا هذا وذلك لما تقدمة من محتوى يكون قادراً على جذب عدد لا نهائي من المشاهدين مما يجعلها من القنوات الأولى في مجالها، فهي تضم مسلسلات وأفلام أكشن بجانب مباريات المُصارعة الحُرة WWF التي تحصل على أكبر نسبة متابعة من مختلف دول العالم.

تردد قناة ام بي سي أكشن نايل سات:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Action





طريقة ضبط تردد قناة ام بي سي أكشن

ويمكن ضبط تردد قناة ام بي سي أكشن بسهولة وتثبيته على جهاز الاستقبال “الرسيفر” وذلك باتباع الخطوات التي سوف نذكرها خلال النقاط التالية: –

- يتم الضغط على زر القائمة بالريموت.

- سوف تظهر قائمة منسدلة نختار منها Options.

- نضغط على تثبيت “Installation”.

- أختيار تثبيت يدوي.

- أختيار القمر الصناعي نايل سات.

- يتم إدخال التردد الذي سوف نوضحه.

- تحديد الاستقطاب.

- معدل الترميز.

- أختيار موافق.

- أختيار حفظ.

برامج قناة ام بي سي أكشن

قناة ام بي سي أكشن توفر محتوى متميز من البرامج المتنوعة وتهتم كثيراً بعرض الأفلام والمسلسلات الاكشن التي يُفضلها عشاق الفن الغربي، فهي قناة قادرة على أن تكون الأفضل في المحتوى الأجنبي، فهي تضم مجموعة متميزة من هذه الأفلام يمكن أن نوفر البعض منها كما يلي: –

- مسلسل Super Fun night: وهو من أهم وأفضل المسلسلات الأجنبية الذي يحصل على أعلى نسبة متابعة من الجمهور وذلك لأن أحداثه تدور حول بعض المغامرات التي تتعرض لها 3 فتيات تكون سبباً في تغيير حياتهم وانقلابها رأساً على عقب.

- برنامج أراوند ذا وورلد إن 80 تريكس: وهو يقدمه ساحران يقومون ببعض العروض في شوارع أوروبا.

- بطولة Super Show down للمصارعة الحُرة.

- Ravenswood.

- The Carbonaro.

- فيلم What went down.

- فيلم Crazy Wheels.-