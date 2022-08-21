قرار "إسرائيلي" برفع سعر الفائدة

قرر بنك "إسرائيل"، اليوم الأحد 21/8/2022، رفع سعر القائدة بنحو 0.75٪.

وقال جيل مايكل بافمان كبير الاقتصاديين في بنك لئومي الإسرائيلي، إن بنك إسرائيل سيرفع سعر الفائدة ابتداءً من يوم الغد الإثنين.

وأضاف بافمان بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في وقت مبكر من يوم غد سيرفع بنك إسرائيل سعر الفائدة بنحو 0.75٪ بسبب ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يوليو وقوة الاقتصاد.

وأشار إلى أن ذلك انعكس في النمو بنسبة 6.8٪ في الربع الثاني.

يذكر أن بنك إسرائيل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة، في زيادة هي الأكبر منذ أحد عشر عامًا خلال شهر يوليو الماضي.