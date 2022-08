بالصور غزلان غريبة بـ 8 أرجل!

تتميز الغزلان بسرعتها الكبير التي تمكن غالبيتها من النجاة عندما تهاجمها الحيوانات المفترسة.

وتمتلك الغزلان 4 أرجل تستخدمها في الحركة، لكن صورا نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، تجعلها تبدو وكأنها بـ 8 أرجل.

والحقيقة أن الغزلان، التي تبدو بثمانية أرجل في الصور لم يحدث لها أي تغيير في بناء جسمها، وإنما كانت تعتبر إحدى الطرق في الهند عندما تم التقاط هذه الصور الغريبة لها.

وخلال عبور الطريق كانت كل اثنين من الغزلان يسيران بجوار بعضها حتى بدت الصور وكأنهما يمتلكان جسدا واحدا له 8 أرجل.

Eight-legged deer? A stag dashing across a road appears to have eight legs as it runs alongside a female doe. The pair rushed with the rest of their herd to cross the road in the Jim Corbett Reserve Park in India.

(Photo: Aarzoo Khurana/VCG) pic.twitter.com/yL41F5uY3m