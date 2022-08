مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد اليوم بث مباشر.. التشكيل والمعلق الرياضي والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وسوسيداد اليوم، تبحث جماهير كرة القدم في قارة أوروبا والوطن العربي، وكل عشاق برشلونة والدوري الإسباني عن، موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد واليت من المقرر أن تقام الساعة الـ 11 بتوقيت مكة والقدس، العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك من مساء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز عام 2022-2023، على ملعب انويتا معقول فريق ريال سوسيداد، حيث يأمل لاعبو فريق برشلونة في البحث عن الانتصار الأول في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني بعدما تعادل الفريق في أول مبارياته ضد رايكو فاليكانو بنتيجة سلبية، حتى لاقى انتقادا كبيرا من جمهوره وعشاق كرة القدم بشكل عام.

وجمهور برشلونة الإسباني، يأمل في أن يعود برشلونة لحصد البطولات المحلية والقارية، لاسيما بعدما أبرم صفقات عدة في كل الخطوط من أبرز النجوم العالميين، وهو ما يدفع عشاق برشلونة للبحث عن، مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد اليوم بث مباشر.. التشكيل والمعلق الرياضي والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وسوسيداد اليوم، لكي يشاهدوا المباراة الثانية للبرسا في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023، لهذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل برشلونة اليوم ضد ريال سوسيداد، حتى يتعرف عشاق الفريق الكتالوني على تشيكل فريقهم أمام نظيره سوسيداد.

ويهتم محبو فريق البلوغرانا في البحث عن، تشكيلة برشلونة اليوم مباشر ضد ريال سوسيداد، حيث يحرص عشاق برشلونة على البحث عن تشكيلة فريقهم ضد نظيره سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، لذلك نرفق لكم، التشكيلة المتوقعة لتلك المباراة، إذ من المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز تشكيلة فريقه على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: روبيرتو، كريستنسن، أراخو، ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كيسيه، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، فاتي.

Ready for our second match of the season 💪 pic.twitter.com/teemm0KNvK