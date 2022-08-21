بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار.. الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شمالي الضفة

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 21 أغسطس 2022، بلدة سلواد شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عدداً كبيراً من الجيبات العسكرية "الإسرائيلية" وحاملات الجند، اقتحمت بلدة سلواد، قبل أن تغلق مداخلها وتمنع المركبات من الدخول أو الخروج منها، عقب عملية إطلاق نار من مقاومين استهدف حافلة للمستوطنين قرب البلدة الليلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط في المناطق الجبلية بين البلدة وواد عيون الحرامية شمالي شرقي رام الله، بحثاً عن منفذ هجوم إطلاق النار.

وقال موقع "والا" العبري: "تعرضت حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين لإطلاق نار الليلة، شمالي رام الله، دون وقوع إصابات، فيما تضررت نوافذ الحافلة".

وأضاف: "أن نيراناً أطلقت من منطقة سلواد تجاه حافلة إسرائيلية في منطقة وادي الحرامية شمالي رام الله دون إصابات بينما وقعت أضرار في الحافلة المصفحة".

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد، وبأعجوبة لم تقع إصابات.