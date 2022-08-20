موعــد إطلاق "آيــفون 14"

تهدف شركة آبل إلى عقد مؤتمر إطلاق جهاز آيفون 14 الجديد في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك وفق ما نقلته شبكة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها.

وستدشن أجهزة "آيفون" الجديدة موسماً مزدحماً بالمنتجات في الخريف، سيشمل أيضاً أجهزة "ماك" و"آيباد" وساعات "آبل ووتش".

ومن المحتمل أن تعلن "آبل" عن "آيفون" 14 إلى جانب iOS 16، النسخة الأحدث من نظام تشغيل هذه الأجهزة.

وعادة ما تعلن "آبل" عن موجتها الجديدة من طرازات "آيفون" في سبتمبر/أيلول، وتصدرها بعد ذلك بوقت قصير.

وطرحت "آبل" هاتف "آيفون 13" في 14 سبتمبر/أيلول قبل إتاحته في المتاجر في 24 سبتمبر/أيلول.

وكان التوقيت مشابهاً بالنسبة لأجهزة "آيفون 11" و"آيفون 8" والنماذج السابقة.

ومع ذلك كانت هناك بعض الاستثناءات، إذ أطلقت "آبل" أجهزة "آيفون 12" و"12 برو" في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما أصبح "ميني 12" و"12 برو ماكس" متاحين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. وأطلقت "آيفون إكس" أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

بالنسبة لما يمكن توقعه من "آيفون 14"، تشير الشائعات إلى أن طراز "برو" يمكن أن يحتوي على كاميرا رئيسية محسّنة بدقة 48 ميغابكسل ومظهر جديد خالٍ من القطعة العلوية.

ويشاع أيضاً أن "آبل" ستصدر حجماً جديداً أكبر من "آيفون 14" القياسي.