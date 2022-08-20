فوائد شرب الماء في الصيف، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن فوائد شرب المياه في فصل الصيف، حيث تزداد درجات الحرارة مما يؤثر على جسم الإنسان، ويكون أكثر عرضة للجفاف مما يجعله يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق " وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " كتابة مقالة بعنوان فوائد شرب الماء في الصيف ، ولمعرفة هذه الفوائد نرجو منكم متابعة المقالة حتى النهاية.

يتعرض الجسم إلى الجفاف بشكل أكبر خلال فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر شرب الماء من الأشياء الضرورية حيث أن الماء مهم لتعويض فقدان السوائل من الجسم والتي يتم فقدها عن طريق التعرق.





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- مهم للجهاز الهضمي

الماء مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي حيث أنه يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل ويساهم في علاج مشكلات حموضة المعدة، فضلا على أنه يساعد على التخلص من حالات الإمساك، ولذا من المهم شرب الماء بالكمية الكافية على مدار اليوم.

- التقليل من الوزن

يعتبر الماء مهم للتخلص من الوزن الزائد، حيث أن الماء يعد بديل للمشروبات التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فضلا على أن الماء يساعد على فقدان الشهية إذ أنه يساعد على الشعور بامتلاء المعدة.

وشرب الماء قبل تناول الوجبات له دور في التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات مما يؤدي إلى إمتلاء المعدة.

- التخلص من السموم

شرب الماء يوميا بانتظام بالكميات المناسبة يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية وخاصة أمراض الكبد والكلى، ولذا ينصح بشرب الماء على معدة فارغة يوميا للتخلص من السموم الزائدة بالجسم.







- الحفاظ على البشرة

خلال فصل الصيف تتعرض البشرة إلى الكثير من المشكلات ومنها الجفاف وظهور الحبوب والبثور واختلاف لون البشرة، وإن تناول الماء يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الحبوب والتقليل من ظهور علامات الشيخوخة والتخلص من تشققات الجلد.

- التخلص من آلام الرأس

يعتبر الصداع خلال فصل الصيف من علامات الجفاف والذي يكون ناتج عن عدم شرب الماء بالكمية المناسبة، ولهذا يجب الحرص على تناول الماء في معدل ما بين 8 إلى 10 أكواب يوميا للوقاية من الإصابة بالصداع.

- الوقاية من السرطان

أثبتت الدراسات المختلفة أن تناول الماء يقلل من الإصابة بسرطان القولون بمعدل حوالي 45% والتقليل من معدل الإصابة بسرطان المثانة بنسبة 50%، ولهذا يعتبر من الهام شرب الماء فيما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.