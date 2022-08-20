بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، يتلقي آرسنال مساء اليوم السبت، في ثالث مبارياته في الدوري الانجليزي 2022/2023م، غريمه بورنموث، وعينه على تحقيق الانتصار والفوز بالثلاثة نقاط، في محاولة لتاكيد التعزيز الذي ابرمه الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد الصفقات التي عزز فيها الفريق نفسه استعداداً للموسم الرياضي الجديد في انجلترا 2022/2023، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات نادي آرسنال الانجليزي، وخاصة مباراة آرسنال وبورنموث مساء اليوم، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الانجليزي 2022، وكذلك تشكيل ليفربول أمام بورنموث، والقناة الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الانجليزي 2022م.

بث مباراة آرسنال وبورنموث اليوم

يلتقي نادي أرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، مساء اليوم السبت، نظيره فريق بورنموث، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023، والتي تقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي هو تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium، beIN Sports Connect.

بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري

وضمن مقالنا بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، من المتوقع أن يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام بورنموث، إذ سيعتمد مايكل أرتيتا، مدرب الجانرز، على الثلاثي توماس بارتي، جرانيت تشاكا ومارتن أوديجارد في خط الوسط، وفقا لما ذكرته صحيفة «ستاندرد» الإنجليزية.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: رامسديل خط الدفاع: زينتشينكو، ميغاليس، ساليبا، وايت. خط الوسط: تشاكا، بارتي، مارتينيلي، أوديجارد، ساكاو. في الهجوم: جابريل جيسوس.

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Match predictor | #BOUARS 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 20, 2022

مشاهدة مباراة آرسنال وبورنموث بث مباشر كورة لايف

استقر ميكيل أرتيتيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أرسنال الإنجليزي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المقبلة أمام نادي بورنموث في إطار منافسات بطولة الدوري البريميرليج موسم 2022/2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال أمام بورنموث اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام أيضاً المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وسيسضيف ملعب “دين كورت” مباراة بورنموث أمام أرسنال ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بورنموث

وفي مقالنا بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، ستنقل مباراة الجانرز المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني أمام بورنموث عبر قناة “بي إنس سبورتس” القطرية الحاصل على المسابقة المحلية في إنجلترا بشكل حصري.

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام بورنموث

حراسة المرمى: أرون رامسدايل

الدفاع: بن وايت – ساليبا – جابرييل – زينتشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابرييل جيسوس

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ويقترب الدولي المصري محمد النني من الغياب عن صفوف فريقه أرسنال عندما يخوض مواجهة اليوم أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية، فإن المدير الفني ميكيل أرتيتا يفضل تواجد ثلاثي خط الوسط وماس بارتي، جرانيت تشاكا ومارتن أوديجارد.

وسيتواجد التتي على مقاعد البدلاء كما كان الحال في المواجهات الماضية من البريميرليج.

ويحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 نقاط يعدما جمع العلامة الكاملة، مشاهدة ماتش أرسنال وبورنموث مباشر اضغط هنــــــــــــــــا

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ويدخل أرسنال هذا اللقاء محتلاً المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما فاز في أولى مباراتين أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس

ويحتل بورنموث المرتبة الحادية عشر برصيد ثلاثة نقاط بعدما انتصر في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد ثم الهزيمة الثقيلة في الجولة الثانية المان سيتي برباعية نظيفة.

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واستهل “المدفعجية” الموسم الجديد من الدوري الانجليزي بانتصارين على حساب كل من كريستال بالاس ثم ليستر سيتي.

ويتطلع في الوقت ذاته فريق بورنموث لتصحيح أوضاعه بعد الخسارة الساحقة التي نالها في مواجهة مانشستر سيتي بالجولة الماضية من عمر الدوري الانجليزي، ولمشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر اليوم يلا شوت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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آرسنال هو الفريق الوحيد رفقة مانشستر سيتي الذي حقق العلامة الكاملة وظفر بالنقاط الستة خلال أول جولتين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب “البريمييرليج” برصيد 6 نقاط ويسبه مانشستر سيتي بفارق الأهداف في الصدارة، أما بورنموث فيحل في المرتبة الحادية عشر بجدول ترتيب المسابقة الانجليزي للموسم الجاري 2022-2023، برصيد 3 نقاط.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: أرون رامسدايل

الدفاع: بن وايت – ساليبا – جابرييل – زينتشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابرييل جيسوس، ولمشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بالدوري الإنجليزي يلا شوت هنــــــــــــــــــا

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تردد القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، وتمتلك قنوات بين سبورتس حقوق اذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تعتبر الناقل الحصري البريميرليج وترددها:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11013. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. الجودة: HD.

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القناة الناقلة لمباراة أرسنال و بورنموث

وسيتم نقل البث لمباراة أرسنال وبورنموث على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports 1 HD Premium” من أي مكان ومتابعة مباراة أرسنال وبورنموث من الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة، ولمشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

بي ان سبورت مباراة أرسنال و بورنموث اليوم

ويستضيف فريق بورنموث نظيره أرسنال في الجولة الثالثقة من عمر الدوري الإنجليزي يوم السبت 20-8-2022، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي، وشبكة قنوات بي ان سبورتس حصلت حصريًا على حقوق نقل وبث مباريات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023 عبر شاشتها، وتنقل قناة بي ان سبورتس “بريميار” 1 مباراة بورنموث ضد أرسنال عبر شاتها.

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تردد قناة بي ان سبورت 2022 الناقلة لمباراة أرسنال و بورنموث هنــــــــــــــــــــــا

بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، وافتتح الجانرز موسمهم لعام 2022/2023 من البريميرليج بطريقة نارية، وذلك بعد أن نجح أرسنال في الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين في أولى الجولات، وفي ثاني الجولات سحق رفاق محمد النني نظيرهم ليستر سيتي بـ أربع أهداف مقابل هدفين.

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ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل بورنموث المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، ويرغب أرسنال، في حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد الفوز في أول جولتين على كريستال بالاس ثم ليستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر، يستهدف بورنموث تحقيق الفوز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد بداية رائعة أمام أستون فيلا في افتتاحية مبارياته ثم الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي، وتنطلق مباراة بورنموث وأرسنال في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الآن يلا شوت اليوم- بث مباشر مباراة آرسنال وبورنموث الدوري الانجليزي الآن beIN sport ، وكان أرسنال فاز على كريستال بالاس بهدفين دون رد على ملعب "سلهرست بارك" في افتتاحية البريميرليج ثم فاز على ليستر سيتي بنتيجة 4-2 على ملعب "الإمارات" في ثاني جولات الدوري الإنجليزي، وبورنموث بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-0 على ملعب "فيتاليتي"، ثم تعرض لخسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 على ملعب "الاتحاد" في ثاني الجولات.





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