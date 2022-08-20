الاحتلال يعتقل طفلا من البيرة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، طفلا من قرية خربة أبو فلاح شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية الإسرائيلية اقتحمت القرية، واعتقلت الطفل علاء إيهاب الشيخ حمايلة (14 عاما).

في سياق آخر، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشهد قرية دير نظام (1200 نسمة) اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضيها.