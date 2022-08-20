"إسرائيل" ترفض طلباً مصرياً بشأن أحداث الضفة يُغضب الأخيرة ويوتر العلاقات !

قالت مصادر إسرائيلية: إنه يسود توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر، منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصر. ويأتي توتر العلاقات إثر رفض إسرائيل طلب مصر لجم عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة الجهاد الإسلامي.

فغداة وقف إطلاق النار، أي يوم الإثنين من الأسبوع قبل الماضي، جرى اتصال هاتفي "مطوّل" بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، شكر خلاله الأخير السيسي على جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، أمس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد حينها، أن الأخير شكر السيسي على "جهوده المكثفة من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة"، وأن السيسي "طرح القضية الفلسطينية".

إلا أن بيان لابيد لم يذكر، وفقاً للصحيفة، أن السيسي طلب من لابيد لجم العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، في الفترة التالية، كي لا يتجدد الصدام بين إسرائيل و"الجهاد" الاسلامي في القطاع. ويذكر أن إسرائيل شنت العدوان الأخير على غزة بادعاء أن "الجهاد" هددت بالانتقام لاعتقال القيادي في "الجهاد"، بسام السعدي، في مخيم جنين، والذي رافقته مقاطع مصورة لاعتقال السعدي بشكل همجي.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات في الضفة، واغتالت خلالها الناشط إبراهيم النابلسي، في نابلس. واستشهد في هذه العملية النابلسي وناشطون آخرين.

وأفادت الصحيفة بأنه في أعقاب ذلك "استشاط المصريون غضباً". فقد توقع المصريون أن تصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي، في أعقاب محادثة السيسي – لابيد، بلجم عملياته، لكن مضمون المحادثة، خاصة طلب السيسي، لم ينقل إلى الجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب.

وينضم هذا الغضب المصري إلى توتر آخر بين الجانبين، سببه أن "إسرائيل" فاجأت مصر بشن العدوان على غزة، قبل أسبوعين، في الوقت الذي توقع فيه ضباط المخابرات المصرية إفساح المجال لهم لتهدئة الوضع وتبديد التوتر حول قطاع غزة، عندما فرضت إسرائيل إغلاقاً على "غلاف غزة" في الأيام الأربعة التي سبقت العدوان. إلا أن لابيد ووزير الحرب، بيني غانتس، صادقا، في الخامس من آب الجاري، أن يغتال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" قائد المنطقة الشمالية لقطاع غزة في "الجهاد"، تيسير الجعبري.