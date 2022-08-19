طريقة عمل الكفتة بالطحينة، نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة بالطحينة، وهي من الأكلات المميزة والتي يحبها غالبية أفراد الأسرة وتحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، لذلك تحرص الكثير من ربات البيوت على عملها في البيت بطريقة سهلة، ولهذا السبب وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث من قبل الكثير من الناس، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان طريقة عمل الكفتة بالطحينة، ولمعرفة الطريقة نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

طريقة عمل الكفتة بالطحينة

أولاً: المقادير:

- نصف كيلو من اللحم المفروم.

- بصلة مقطعة إلى أرباع.

- 3 فصوص ثوم.

- بقدونس وكزبرة.

- بهارات مشكلة.

- ملح وفلفل أسود.

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

مقادير صلصة الطحينة:

- نصف كوب من الطحينة.

- كوب من الماء.

- كوب من الزبادي.

- بصلة مقطعة إلى شرائح.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- عصير ليمون.

- ملح وفلفل أسود.

ثانياً: طريقة التحضير:

1- يتم وضع اللحم المفروم مع الثوم والبقدونس والكزبرة والبصل في الكبة.

2- يضاف إليها الملح والبهارات والفلفل الأسود ويتم خلط جميع المكونات جيدا حتى تتداخل.

3- يشكل خليط اللحم المفروم إلى كرات متوسطة الحجم.

4- نضع مقلاة على النار بها الزيت وتترك حتى تسخن.

5- يتم تحمير كرات الكفتة بها حتى نحصل على اللون الذهبي لها.

6- نحضر صينية للفرن، وترص بها كرات الكفتة.

7- بالمقلاة نفسها على النار نضع الزيت والبصل، ويقلب حتى يذبل البصل ويتغير لونه إلى الأصفر.

8- نحضر وعاء عميق ويتم وضع الطحينة والزبادي وعصير الليمون به.

9- نضيف الماء ويتم تقليب المكونات، وتتبل بالملح والفلفل الأسود مع التقليب.

10- نضع البصل المحمر إلى المكونات مع التقليب، ويصب الخليط على الكفتة في الصينية.

11- نضع صينية الكفتة بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة ثلث ساعة تقريبا حتى تمام النضج.

12- تزين بالبقدونس وتقدم ساخنة على المائدة.

وبالهناء والشفاء، أملين أن ينال المقال على إعجابكم.