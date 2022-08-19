المصري يتغلب على الإسماعيلي

تغلب النادي المصري على ضيفه الإسماعيلي المنقوص عدديا بفوز عريض 4 - 1، أمس الخميس، بملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل رباعية المصري التونسي إلياس الجلاصي (17 و24) وحسن علي (44) وعمرو مرعي (59)، فيما سجل للإسماعيلي البديل الفلسطيني خالد النبريص.

ويُشار إلى أنه لعب الإسماعيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 عقب طرد مدافعه محمد هاشم بعد عرقلة مهاجم المصري النيجيري أوستن أموتو وهو في طريقه إلى المرمى.

وارتقى المصري أربعة مراكز رافعا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز العاشر بنفس رصيد النقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وقد تعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه فيوتشر 1 - 1 بملعب السلام.

وتقدم فيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد (22) وعادل النتيجة لسيراميكا شادي حسين (80). واستعاد فيوتشر المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر.

وعاد غزل المحلة من ملعب خالد بشارة بتعادل سلبي مع مضيفه الجونة. ورفع الجونة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وظل غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.