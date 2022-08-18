تردد قناة زي الوان الجديد 2022، ويكثر بحث المتابعين في هذه الأوقات وخلال الفترة الأخيرة عن تردد قناة زي ألوان وهي من التي القنوات المميزة والمحببة بشكل كبير لدى الملايين من الجمهور العربي، حيث تقدم مجموعة منوعة من المسلسلات والبرامج المميزة التي يتابعها كافة المتابعين، وبعدالزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان تردد قناة زي الوان الجديد 2022، ونضع لكم في هذه المقال الكثير من التفاصيل المباشرة التي توصلكم إلى الإشارة التي تمكنكم من ضبطتها على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة، ولمعرفة التردد نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية .

تردد قناة زي ألون الجديد 2022

ويُشار إلى أنه حازت القناة على اعجاب الملايين بحيث تصدرت قوائم الأكثر بحثا وتداولا لا سيما أنها تعرض العشرات من المسلسلات الهندية والعربية التي تحقق نسبة مشاهدات واسعة وتحظى باهتمام كبير، وهذا ما جعلنا نقدم لكم هذا المقال عن تردد قناة زي ألوان.





تعريف بقناة زي ألوان

هي واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد:

في البداية نضع لكم متابعينا طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد من خلال مشاهدة الفيديو التالي:

تردد قناة زي ألوان على كافة الأقمار

التردد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

التردد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

المسلسلات التي تقدمها القناة

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية:

- مسلسل حب العمر

- ومسلسل جودان

- مسلسل تجمعنا علاقة

- مسلسل قلوب أنانية.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة الماضية، أصبح هناك اتجاه واضح لمنافسة الأفلام لهندية الحديثة لأفلام هوليوود الأمريكية، إذ أن السينما الهندية أصبحت تستخدم التقنيات الحديثة، وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .