محدث بالفيديو والصور شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لمحيط قبر يوسف في نابلس

استشهد شاب فلسطيني بعد منتصف الليلة متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط قبر يوسف بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشهيد كان قد أصيب بجراح خطيرة بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، ونقل الى المستشفى العربي التخصصي في نابلس، حيث حاول الأطباء انقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن حصيلة الإصابات في مواجهات نابلس وصلت الى أكثر من 35 إصابة من بينها 3 حالات حرجة تم نقلها الى المستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

ووفق مصادر طبية، فإن حصيلة الإصابات في نابلس بلغت جاءت 35 إصابة كالتالي: ٤ إصابات بالرصاص الحي بينهم ٣ في حالة الخطر واحدة جاري إنعاش القلب والرئتين واحدة بالفخذ واحدة قنبلة غاز بالرأس ٢٥ اختناق غاز واحدة وقوع

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في المنطقة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث أطلق المقاومون النار من أكثر من محور.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة نابلس.



