مسؤول فلسطيني: اللاجئون يمرون بظروف صعبة بسبب أزمة "الأونروا"

أكد مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء، أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين يمر بظروف صعبة على كافة الصعد بسبب الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في تصريح صحفي إن "مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجده يمر بظروف صعبة على الصعيد التعليمي والصحي والخدمات التي تقدم له في الأمن الغذائي".

وأكد أبو هولي أهمية اجتماع الدول المانحة للوكالة الأممية في 23 سبتمبر المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الدعم لميزانية الوكالة وسد عجزها المالي وضمان تجديد تفويضها لثلاثة أعوام قادمة.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية وضعت خطة عمل للمساعدة في جلب الدعم للوكالة الأممية، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة المالية للأونروا أو تقليصها لأبعد حد.

وتابع أبو هولي أن الأزمة المالية للأونروا وقضية اللاجئين ستكون حاضرة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل في القاهرة، وكذلك اجتماعات القمة العربية القادمة في مسعى لإنهاء أزمتها المالية.

ويقول مسؤولون في الأونروا إن الوكالة تعاني من عجز مالي بقيمة 100 مليون دولار، في وقت يبذل فيه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، جهودا من أجل الحصول على التمويل اللازم لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.