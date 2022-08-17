مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف مسجدا في كابول

أفاد التلفزيون الأفغاني، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 20 شخصا على الأقل وجرح 40 آخرين في انفجار استهدف مسجدا في العاصمة كابول.

وأفاد التلفزيون: أن انفجارا وقع في منطقة خير خانه الواقعة شمال شرق كابول.

وأوضح أن الانفجار وقع في مسجد الصادقية. وأفاد السكان المحليون أن أصوات أعيرة نارية سُمعت في المكان، ولم يعلق ممثلو حركة طالبان حتى الان على الحادث.

وهذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مسجدا في أفغانستان خلا شهر ونصف، إذ شهدت العاصمة كابل هجوما مماثلا منتصف شهر يونيو، أدى مقتل شخص قتل شخص وجرح 7 جراء انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.