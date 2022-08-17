الجامعة الإسلامية تمنح الباحثة عبيد درجة الماجستير بعد مناقشة رسالتها الموسومة بعنوان: صورة المقاومة الفلسطينية في المواقع الإلكترونية العسكرية العربية

فلسطين اليوم

منحت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة الباحثة فداء عوني مطلق عبيد درجة الماجستير في قسم الصحافة والإعلام، بعد مناقشة رسالتها الموسومة بعنوان: صورة المقاومة الفلسطينية في المواقع الإلكترونية العسكرية العربية "دراسة تحليلية مقارنة"

وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور جواد الدلو -مشرفاً ورئيساً، والدكتور خضر الجمالي عميد كلية الإعلام في كلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قسم الإعلام -مناقشاً خارجياً، والدكتور أحمد الترك" أستاذ الصحافة لإعلام في الجامعة الإسلامية.

وتعد رسالة عبيد الأولى من نوعها في فلسطين إذ تطرقت إلى المواقع الإلكترونية العسكرية العربية وتقوم المواقع الإلكترونية العربية عامة، والعسكرية على وجه الخصوص، بتغطية ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مقاومة للاحتلال وتصدي الجريمة، وانتهاكاته غير المشروعة بحق الوطن والشعب، غير أنها تتناول ذلك وفق أجندتها ومن ثم رسم صورة إيجابية أو سلبية لها، وهو ما ينعكس بشكل أو بآخر على تصورات الجمهور العربي نحو القضية الفلسطينية، نظرًا لما تمثله الصورة من أهمية وتأثير على عقل المتلقي ووجدانه؛ إذ من خلالها يدرك الأشياء ويصدر أحكامه عليها.

وهدفت الدراسة حسب عبيد أن التعرف على طبيعة صورة المقاومة الفلسطينية في المواقع العسكرية العربية، من خلال التعرف إلى قضاياها وموضوعاتها وسماتها وصفاتها، والأدوار المنسوبة إليها، وكشفت نتائج الدراسة أن أبرز قضايا المقاومة الشعبية على نسبة (52.4%)، مقابل (29.7%) للمقاومة المسلحة والشعبية، ونسبة (17.8%) للمقاومة للمسلحة.

أوضحت نتائج الدراسة أن تقدم الصفة الوطنية في فئة صفات المقاومة بنسبة (21.9%)، وحاز دور مقاومة الاحتلال ""الإسرائيلي""، في الأدوار المنسوبة للمقاومة الفلسطينية، على نسبة (18.5%)، وجاءت طبيعة العلاقة بين فصائل المقاومة التي تقوم على التحالف بنسبة (29%).

بينت نتائج الدراسة أن الخبر الصحفي في مقدمة الأشكال الصحفية التي استخدمت في عرض موضوعات المقاومة الفلسطينية، بنسبة (46.2%)، وتصدرت الصور الموضوعية بنسبة (28.1%).

كما أوصت الدراسة: عرض الموضوعات المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية بشكل موضوعي ومهني، من خلال التوازن في تناول قضايا المقاومة الفلسطينية وموضوعاتها، وأوصت الدراسة أن المواقع الإلكترونية العسكرية العربية بالتنوع في الأساليب الإقناعية، التي تستخدمها للتأثير على الرأي العام، وطرح الموضوعات التي تعزز صورة المقاومة الفلسطينية لدى الشارع العربي، وخاتماً أوصت ضرورة تبني المواقع الإلكترونية العسكرية العربية للاتجاه المؤيد للقضية الفلسطينية، والداعم للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، بحيث لا تؤثر أيديولوجيتها السياسية والفكرية على خطابها الصحفي نحو المقاومة الفلسطينية











