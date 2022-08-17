هل تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين جنيه لكنيسة المنيرة..!!؟

نفى النائب البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي المصري، عماد خليل، الأخبار المتداولة حول تبرع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، بـ3 ملايين جنيه لأسر ضحايا كنيسة المنيرة.

وكتب عماد خليل عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "فيه حاجتين حابب أقول عليهم الأول فيديو بونا عبد المسيح بخيت مدته ٣٠ ثانية ودى مدة محدش يقدر يحدد مسئوليته عن الحادث انما الثابت من شهادة كثير انه فضل ينقذ الناس لحد ما استشهد .. الحاجة الثانية موقف محمد صلاح راقي إنه قدم التعازي لكنه متبرعش للضحايا".

وانتشرت تقارير صحفية وأنباء على منصات التواصل بشأن قيام محمد صلاح بالتبرع بمبلغ من المال لمساعدة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، بمدينة "إمبابة" في محافظة الجيزة المصرية، صباح يوم الأحد الماضي، وتسبب في وفاة 41 شخصا وإصابة آخرين، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وكتب الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على موقع "تويتر": "محمد صلاح يتبرع بـ٣ ملايين جنيه لضحايا كنيسة أبو سيفين، لا جديد يحكي ولا قديم يعاد".

وبعد ساعات من تغريدة عبد الجواد، بدأت وسائل الإعلام العالمية، على غرار صحيفة "ميرور" البريطانية وموقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي، وغيرهما في تداول الخبر.

فقد عنونت صحيفة "ميرور" خبرها بشأن هذا الموضوع، قائلة: "محمد صلاح يتبرع بسخاء لكنيسة مصرية بعد حريق أدى إلى مقتل 41 شخصا".

وكتب موقع "بليتشر ريبورت" عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "تبرع محمد صلاح بمبلغ 156،634 ألف دولار للمساعدة في إعادة بناء كنيسة في مصر، حيث أدى حريق إلى مقتل 41 شخصا يوم الأحد الماضي".