كشفت دراسة نشرت على موقع Citizens Advice أن ربع البريطانيين لن يتمكنوا من دفع فواتير الكهرباء في أكتوبر، حيث سترفع هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem الفواتير مرة أخرى.

ووفقا للدراسة، لن يتمكن 24٪ من البريطانيين من دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم في أكتوبر من هذا العام. وفي يناير 2023، قد يرتفع هذا الرقم إلى 34٪ حيث أنه من المتوقع أن تصل قيمة الفواتير إلى أكثر من 4200 جنيه إسترليني.

وقالت كلير موريارتي، رئيسة منظمة Citizens Advice: "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات، فسوف يصبح الوضع أسوأ بكثير. نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم، وإلا فإننا نخاطر بمواجهة شتاء سيدفع ملايين الناس إلى اليأس".

وتقول الدراسة إن غالبية الغير القادرين على الدفع في أكتوبر يكسبون أقل من 30 ألف جنيه إسترليني سنويا وتبلغ نسبتهم 68%، بالإضافة إلى 3.2 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4.4 مليون أسرة لديها أطفال.

وأجريت الدراسة في المملكة المتحدة على 6000 شخص فوق سن 18 في الفترة ما بين 27 مايو و20 يونيو 2022.

وبلغ معدل التضخم في بريطانيا 10.1%، في يوليو الماضي، وهو مستوى قياسي منذ عام 1982، بعد أن كان في الشهر السابق يبلغ 9.4% فقط، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني ONS.

ورفعت السلطات البريطانية الحد الأقصى لأسعار الكهرباء اعتبارا من 1 أبريل الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء في المنازل البريطانية بنسبة 54% لتسجل 1.97 ألف جنيه إسترليني في السنة، ما يعتبر مستوى قياسيا.