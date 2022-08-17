اندلاع سلسلة حرائق هائلة في مناطق مختلفة من تونس

اندلع حريق ضخم يوم الأربعاء بجبل عمار بسيدي ثابت من ولاية أريانة شمال غربي العاصمة تونس، حيث امتدت ألسنة اللهب من جهة جباس، وصولا إلى سيدي ثابت، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح نيوز".

وأفادت الصحيفة التونسية بأن وحدات الحماية المدنية وصلت إلى مكان الحريق لإخماد ألسنة اللهب.

كما نشب يوم الأربعاء حريق بجبل منطقة "بريرم" التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة أقصى شمال غربي تونس، وقد أتى على بعض المساحات الغابية والأسلاك الشوكية لبعض المنازل، حسبما ذكرته إذاعة "موزاييك".

ونفت الإدارة الجهوية للحماية المدنية وصول النيران إلى المنازل، موضحة أنه تتواجد حاليا 6 وسائل إطفاء تابعة للحماية وشاحنتين تابعتين لإدارة الغابات لتطويق النيران ومنعها من الانتشار بالغابة ووصولها إلى التجمعات السكنية.

وتشهد مدينة طبرقة اليوم، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشهيلي، وهو ما قد يبطئ عمليات الإطفاء ويصعّب مهمة أعوان الحماية المدنية والغابات المجندين للسيطرة على الحريق.

وحسب "موزاييك" تشهد ولاية جندوبة اندلاع العديد من الحرائق، حيث تم تسجيل حريق بجبل بريرم البياضة طبرقة، وحريق بجبل الزوزة طغزاز طبرقة، وحريق بجبل دار فاطمة عين دراهم، وحريق بجبل الشحيحدة فرنانة، وحريق بمنطقة الدورة وادي مليز غار الدماء، وحريق سادس بجبل الفايجة غار الدماء.

كما اندلع في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء حريق بمنطقة وعرة في جبل طمرة الفاصل بين ولايتي بنزرت وباجة ومازالت محاولات إطفاء الحريق متواصلة.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "الصباح نيوز" أن الحماية المدنية سيطرت على ألسنة اللهب التي انتشرت عشية الثلاثاء في محيط سكة المحطة الصغرى للقطار بقلب مدينة ماطر بولاية بنزرت شمال تونس، مما منع وصولها إلى مكان لبيع الملابس المستعملة.