هنري: مبابي ليس مضطرا لإثبات أي شيء

دافع الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، عن مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقب لقاء باريس الماضي أمام مونبلييه.



وشهدت المباراة إهدار مبابي لركلة الجزاء، وفي لقطة أخرى توقف عن الجري لعدم تمرير فيتينيا الكرة إليه، وأخيرًا تسديد البرازيلي نيمار دا سيلفا لركلة الجزاء الثانية التي تحصل عليها الفريق، لتشتعل الأجواء بين الثنائي.



وقال هنري لـ"أمازون برايم فيديو": "إنه مكانه، سيتعين عليه بالطبع إظهار أفضل مستوى له كما فعل في بداياته هنا، لكن ليس لديه أي شيء ليثبته لأي شخص".



وأضاف: "سيتعين على المدرب أن يجد طريقة للعب الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي ويجعلهم سعداء.. حظًا سعيدًا".



وتابع: "في باريس سان جيرمان، هناك دائمًا نقاش، مشكلة يتحدث عنها الجميع، لقد فازوا بخماسية ونحن نتحدث عن مبابي، العام الماضي كان نيمار، والآن مبابي، وستظل الأمور هكذا دائمًا، إنه باريس سان جيرمان".