انهيار مفاوضات برشلونة لضم برناردو سيلفا

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، في طريقه للبقاء ضمن صفوف فريقه، بعد انهيار مفاوضات انتقاله لبرشلونة.

وحاول برشلونة ضم سيلفا هذا الصيف، لكن مانشستر سيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو مقابل بيعه.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن برناردو سيلفا سيوجه تركيزه الآن نحو فريقه الحالي، في ظل صعوبة انتقاله لبرشلونة.



وأكدت الصحيفة، صعوبة انتقال لاعب الوسط البرتغالي إلى برشلونة هذا الصيف، في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، وحاجته أولًا للنزول بحد الرواتب لاستكمال تسجيل صفقاته الجديدة.



وكان سيلفا حريصًا على الانتقال للعب في الليجا من بوابة برشلونة، ولكن يبدو أنه سيكمل تعاقده مع السيتيزنس.



وخاض سيلفا (28 عامًا) 253 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وسجل 48 هدفًا وقدم 50 تمريرة حاسمة.