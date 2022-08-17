"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (18 أغسطس).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/30) هنــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31) هنـــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الوزارة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.