"العمل الحكومي" بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة

كلفت لجنة العمل الحكومة في قطاع غزة، سلطة الطاقة بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء، بتقديم خصومات وتسهيلات لمشتركي شركة توزيع الكهرباء المتضررين من العدوان الصهيوني الأخير.

واعتمدت اللجنة في مستهل جليتها الأسبوعية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، توصيات التقرير النهائي للجنة المكلفة بمراجعة أوضاع مكب نفايات جحر الديك، كما صادقت على توصيات وزارة الصحة، بغرض تفعيل مبادرة الدواء المدعوم.

وأقرت اللجنة توصيات اللجنة الخاصة بفحص المشتقات البترولية، وتكليف المالية بتوفير المبالغ المطلوبة بالخصوص، كما تم اعتماد نظام ترخيص الشاليهات السياحية ومتابعة عمل المسابح.

وكلفت وزارة المالية بإدراج مخرجات تقرير الميزان التجاري الزراعي للنصف الأول من العام 2022م، ضمن السياسة المالية، وأقرت تنسيب مشروع قانون الآثار إلى المجلس التشريعي.

كما كلفت وزارة الزراعة بمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاريع الأقفاص البحرية، وأحالت محاضر الضبط الخاصة بالتجار المخالفين بتهمة (غلاء الأسعار)، المثبتة لدى وزارة الاقتصاد للنيابة العامة.

كما قررت تشكيل لجنة برئاسة وزارة الحكم المحلي لضبط ومتابعة عملية ذبح المواشي في المناسبات المختلفة.