"واتساب" يوفر خاصية جديدة بشأن حذف الرسائل

يحتاج العديد من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات خاصة على تطبيق المراسلة الفوري (واتساب) لحذف الرسالة عن الجميع، و لكن في بعض الأحيان ، نحذف رسالة عن طريق الخطأ ، أو الأسوأ من ذلك ، نحذفها لأنفسنا فقط بدلاً من الآخرين، لكن لا تقلق بعد الآن، إذ أن (واتساب) سيوفر الآن زر "تراجع" جديد للرسائل المحذوفة.



ففي وقت سابق من هذا العام في يوليو ، ذكرت WABetaInfo أن (واتساب) يختبر زر "تراجع" لاستعادة رسالة إذا تم حذفها عن طريق الخطأ، والآن ، يقال إن الميزة يتم طرحها على عدد قليل من المستخدمين باستخدام (واتساب) لنظام Android الإصدار التجريبي 2.22.18.13. ومع ذلك ، لا يظهر الزر إلا عندما يقوم المستخدمون بحذف رسالة لأنفسهم، وفق (اليوم السابع).



كيف تعمل ميزة التراجع في (واتساب)؟

عندما يقوم المستخدم بحذف رسالة لنفسه باستخدام الزر "حذف من أجلي" ، يظهر إشعار شريط وجبات خفيفة عائم في الجزء السفلي يعرض زر "تراجع"، حيث يؤكد الإشعار أيضًا أنه تم حذف الرسالة، لاحظ أن زر "تراجع" لن يظهر إلا لبضع ثوانٍ ، ولكن (واتساب) قد يقرر زيادة المدة لاحقًا.



ويمكننا أن نتوقع ظهور زر "تراجع" قريبًا في الإصدار الثابت من التطبيق نظرًا لأن الميزة قد وصلت بالفعل إلى الإصدار التجريبيـ، ومع ذلك ، لا توجد أي معلومات حول متى سيكون زر "التراجع" متاحًا للجميع، ويعمل (واتساب) المملوك لميتا أيضًا على خيار لتعديل رسالة مرسلة، ويقال إن القدرة على حفظ الرسائل المختفية قيد التطوير.