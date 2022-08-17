الخارجية الصينية: نقدر بشدة موقف بوتين تجاه زيارة بيلوسي لتايوان

صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، بأن الصين تقدر بشدة تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان.

جاء ذلك في إفادته الصحفية، اليوم الأربعاء، حيث قال الدبلوماسي، ردا على أسئلة الصحفيين للتعليق على تصريحات الرئيس الروسي: "إن الصين تقدر بشدة الموقف الذي عبر عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث تمثل تصريحاته الأخيرة تجسيدا للمستوى الرفيع من التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، فضلا عن إظهار الدعم المتبادل الثابت والمستدام بين البلدين، لا سيما في القضايا التي تطال المصالح الأساسية للطرفين".

كما أشار وانغ وين بين إلى أن أكثر من 170 دولة أعربت عن رأي عادل بشأن الزيارة، وأكدت على التزامها بمبدأ "الصين الواحدة"، ودعم جهود الصين في حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مؤكدا على أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة بشكل مشترك، لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح، في خطابه أمام المشاركين والضيوف لمؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، بأن زيارة بيلوسي لتايوان "لم تكن مجرد رحلة لشخص سياسي غير مسؤول، بل كانت استعراضا وقحا لعدم احترام سيادة بلد آخر، واستفزاز مخطط له بعناية". ووفقا له، فقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، عمدا، صب الزيت على النار، وإثارة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، يومي 2 و3 أغسطس الجاري هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس نواب أمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، ما يجعلها زيارة أرفع مسؤول أمريكي للجزيرة منذ 25 عاما.